Машина на полной скорости врезалась в ограждение британского парламента

Неизвестный направил автомобиль в здание британского парламента утром 14 августа. В результате его действий пострадали несколько пешеходов.

Как сообщает полиция Великобритании в Twitter, мужчина на «Форде» врезался в ограждение около высшего законодательного органа в 7:37 по местному времени (9:37 по Москве). Он сразу же был задержан.

UPDATE: Armed officers seen with guns drawn at the suspect vehicle. A black male has been detained. The incident is being treated as a terrorist attack. pic.twitter.com/dqHSZ2F94P