Машина на полной скорости врезалась в ограждение британского парламента

Неизвестный направил автомобиль в здание британского парламента утром 14 августа. В результате его действий пострадали несколько пешеходов.

Как сообщает полиция Великобритании в Twitter, мужчина на «Форде» врезался в ограждение около высшего законодательного органа в 7:37 по местному времени (9:37 по Москве). Он сразу же был задержан.

#London #Westminster #Parliament

UPDATE: Armed officers seen with guns drawn at the suspect vehicle. A black male has been detained. The incident is being treated as a terrorist attack. pic.twitter.com/dqHSZ2F94P — London 999 Feed (@999London) August 14, 2018

В результате происшествия пострадали несколько пассажиров, однако точное их число не называется.

Спустя несколько часов вооруженные полицейские до сих пор находятся на месте. Несколько улиц, прилагающих к парламенту, перекрыты.

Причины произошедшего до сих пор не названы. Как стало известно изданию Daily Mail, нападение может быть терактом, однако полиция эту информацию не подтверждает. Очевидцы рассказали журналистам, что водитель врезался в ограждение «намеренно» и «на полной скорости».

Как стало известно позже, злополучный «Форд» ехал со скоростью 40 миль в час (или 64 км в час).