Правозащитнице разрешили посетить колонию, где находится Сенцов

Журналистке и правозащитнице Зое Световой разрешили посетить колонию на Ямале, где отбывает наказание осужденный украинский режиссер Олег Сенцов. Об этом сообщил председатель Совета по правам человека (СПЧ) при президенте РФ Михаил Федотов.

«СПЧ попросил ФСИН разрешить Зое Световой посетить ИК-8 УФСИН по ЯНАО в городе Лабытнанги. Разрешение ФСИН получено только что», — написал Федотов днем 14 августа в своем аккаунте в Twitter.

Сенцов получил 20 лет по делу об организации терактов в Крыму. В середине мая он объявил голодовку, которую продолжает до сегодняшнего дня. 11 августа в прессе появилась информация, что осужденный покинул колонию «Белая медведица» и, возможно, направляется на самолете в Киев, но на следующий день Федеральная служба исполнения опровергла эти сведения.