В центре Петербурга обрушились строительные леса, разбились рабочие

При падении строительных лесов в Адмиралтейском районе Петербурга пострадали рабочие. На месте работают скорая и МЧС.

Как сообщили «Фонтанке» читатели, леса обрушились утром 14 августа у восьмого дома по Гражданской. «На асфальте кровь. Стоят скорая и спасатели», – добавляют очевидцы.

Фото: Дмитрий Фурочкин

На Гражданской, 8, работы ведет строительная компания «Альтернатива». Государственная административно-техническая инспекция выдала ей ордер с 11 июня по 19 августа. Фирма разместила леса для ремонта фасада.

«Альтернативой» владеет и руководит Надежда Занько. «Фонтанке» предпринимательница по телефону прокомментировала происшествие двумя словами: «До свидания».

Компания Занько на петербургском строительном рынке, по данным СПАРК, работает с 1992 года. К ней регулярно предъявляются арбитражные претензии, в том числе фондом капремонта Петербурга. В настоящее время рассматриваются два иска на сумму более 6 млн рублей за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договорам строительного подряда.

В главном управлении МЧС Петербурга уточнили, что информация об обрушении лесов поступила в 11:10.

«При осмотре фасада капитально ремонтируемого здания произошло обрушение настилов строительных лесов с 4-го по 1 этаж. Пятеро рабочих осматриваются врачами скорой медицинской помощи. Проводится разбор конструкций», – говорится в сообщении.

Среди пострадавших могли быть прохожие, так как после размещения фасадных лесов пешеходы должны проходить в непосредственной близости от них по проезжей части.