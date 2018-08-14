Деловая активность петербургской промышленности за 7 месяцев выросла на 3,7%

Рост индекса промышленного производства (ИПП) Петербурга по итогам января – июля 2018 года составил 3,7% по отношению к аналогичному периоду прошлого года. Об этом «Фонтанке» сообщили в городском комитете по промышленной политике и инновациям (КППИ) 14 августа.

В Петербурге ИПП растет на протяжении последних 34-х месяцев, что свидетельствует об относительной стабильности в промышленности региона. Он определяет деловую активность в промышленном секторе городской экономики и рассчитывается «Петростатом».

Месяц назад КППИ публиковал индекс за первое полугодие 2018 года – он составил 103,5% – это означает, что за период с января по июнь показатель деловой активности в городской промышленности улучшился на 3,5% по сравнению с первым полугодием 2017 года, а в июле этот показатель улучшился еще на 0,2% по сравнению с показателем месячной давности.

По завершении первого полугодия сего года КППИ опубликовал и индекс настроений в городской промышленности за июнь, рассчитанный путем многоступенчатого социологического опроса по методике PMI (Project Management Institute). Он составил 52% – это говорит о положительной динамике настроений первых лиц городской промышленности, статистически оцененной в 2% по сравнению с предыдущим месяцем.