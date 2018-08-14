ДТП-«трио» в Петербурге: с автокраном и грузовиком, с девушкой «без движений»

Разномастные «трио» разнообразили дорожно-транспортную картину Петербурга утром 14 августа. Об этих авариях рассказывают очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте». Одна или две из них, возможно, с пострадавшим.

На улице Дыбенко, в районе дома 14, корпус 1, автокран, по словам Дениса, «врезался в «Газель», а та – в легковушку». На место прибыла карета скорой помощи.

Ещё один «паровозик» собрался на Дачном проспекте, «из-за того, что один решил повернуть с Дачного на Новаторов там, где поворота нет».

А на набережной Обводного канала, на перекрёстке с Рузовской улицей, автомобилисты «изобразили трёх коней». Причём сначала, по словам Николая, их было два. Впрочем, в комментариях в группе звучат сомнения в том, что «КИА Спортейдж» – участник аварии.

Фото: Юлия Граф/vk.com/spb_today

Самое серьёзное ДТП – на перекрёстке проспектов Маршала Блюхера и Кондратьевского. Автомобили там получили сильные повреждения, и, похоже, не обошлось без травм. Проезжавший мимо Дмитрий рассказывает, что видел: «Там, где дверь открыта, и мужик сидит, лежала девушка как-то без движений». На фотографиях видна машина скорой помощи.

Обстоятельства ДТП выясняются.