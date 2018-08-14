Вена стала самым комфортным городом мира, Киев — в лидерах антирейтинга

Исследовательское подразделение The Economist составило список самых комфортных для жизни городов. Большая их часть — в Австралии, Канаде и Японии, но лидером стала Вена. За пять лет украинская столица стремительней всего стала неудобной для горожан.

Данные исследователи приводят 14 августа. Здравоохранение, безопасность, стабильность, уровень образования, культурная атмосфера в Киеве за последние пять лет, согласно оценкам The Economist, потеряли больше 12%, из максимальной оценки в сто баллов столица Украины набрала чуть больше половины.

Результат Вены, напротив, близок к идеальному — австрийская столица набрала 99,1 балла, потеряв очки только в графе «Культура и окружающая среда». Вслед за Веной идет Мельбурн и Осака. Из европейских городов в топ-10 кроме Вены попал только Копенгаген.

Последнее, 140 место, занял Дамаск. На предпоследних строчках — Дакка в Бангладеш и Лагос в Нигерии.