Военная ипотека доступна покупателям квартир ЖК NEWПИТЕР

АО «Строительный трест»

Сбербанк аккредитовал по программе «Военная ипотека» 7 лот ЖК NEWПИТЕР, который возводится компанией «Строительный трест» в пос. Новоселье.

Ипотечный кредит предоставляется военнослужащим РФ, которые являются участниками накопительно-ипотечной системы жилищного обеспечения военнослужащих (НИС). Для них Сбербанк предоставляет следующие условия: минимальная сумма кредита 300 тыс. рублей, макисмальная сумма кредита – до 2,398 млн рублей. При этом максимальный размер кредита не должен быть выше 85% договорной стоимости кредитуемого жилого помещения или 85% оценочной стоимости кредитуемого жилого помещения, указанной в экспертном заключении. Ставка – 9,5% годовых, максимальный срок кредитования – 20 лет. С условиями ипотечного кредитования объекта можно ознакомиться на сайте http://www.sberbank.ru/

Седьмой лот жилого квартала NEWПИТЕР – это 6-этажный кирпичный дом общей площадью 9 542 кв. м, рассчитанный на 171 квартиру от 33,5 до 79,9 кв. м. Студии в проекте отсутствуют. Стоимость квадратного метра составляет от 68-75 тыс. рублей. Ввод в эксплуатацию запланирован на II квартал 2019 года.

О проекте:

Жилой квартал NEWПИТЕР – проект компании «Строительный трест», который строится в пос. Новоселье Ленинградской области, на границе с Санкт-Петербургом. Первый этап строительства рассчитан на 330 тысяч кв. м жилья. В новом микрорайоне будет построено 28 домов комфорт-класса высотой от 6 до 12 этажей, социальная инфраструктура, спорткомплекс с бассейном, паркинги из расчета одно машиноместо на каждую квартиру. В рамках концепции благоустройства в квартале создан Бульвар белых ночей со спортивными площадками, общественными рекреациями и малыми архитектурными формами. Этим летом NEWПИТЕР был признан жилым комплексом года комфорт-класса Ленинградской области по версии Urban Awards 2018.

ПАО «Сбербанк» лицензия Центрального банка №1481 от 11.08.2015г.

Справка о компании АО «Строительный трест»

ЖК "NEWПИТЕР" (7 лот) - застройщик ООО "ИК "СТРОИТЕЛЬНЫЙ ТРЕСТ", проектная декларация на сайте http://www.stroytrest.spb.ru/documents/