Инфляция в Финляндии ускорилась, такси подешевело на 20%

В результате либерализации рынка такси с 1 июля снизились цены на услуги такси, сообщает 14 августа статистический центр Финляндии в отчёте об инфляции и уровне потребительских цен. Теперь в среднем автомобильные пассажирские перевозки стоят на 20% дешевле, чем в первый месяц лета.

Ценообразование на рынке такси в Финляндии может зависеть от времени суток, количества пассажиров, времени и расстояния. В часы пик поездка в пределах двух километров от Сенатской площади обойдётся от 10 евро. Ночью базовая цена — от 4,5 евро плюс 1,6 евро за километр. Время ожидания — от 47 евро в час. За машину от железнодорожного вокзала до аэропорта, например, придётся заплатить примерно 35 – 39 евро.

С июня по июль инфляция в Финляндии ускорилась с 1,2 до 1,4%. Основной причиной стало повышение цен на сигареты, топливо и отели.

Бензин и табак подорожали и в сравнении с годом ранее. Также выросла стоимость ремонта. С другой стороны, стали дешевле детские сады, рецептурные лекарства, мобильные телефоны, верхняя одежда и телевизоры. С июня подешевела также женская одежда.

Несмотря на ускорение инфляции её показатели в Финляндии по-прежнему ниже, чем в Европе. Так, в июле уровень инфляции в странах ЕС в среднем составил 2,1%, поднявшись за месяц на одну процентную долю.