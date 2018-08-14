«Алмаз – Антей» познакомит со своей деятельностью кадровый резерв Госкорпорации по организации воздушного движения

ФГУП «Государственная корпорация по организации воздушного движения в Российской Федерации» и «Алмаз – Антей» запустили совместную программу, по ознакомлению кадров с деятельностью Концерна.

Инициаторами запуска совместной программы предприятий стали заместитель генерального директора ГК ОрВД Никита Данилов и заместитель генерального директора Концерна ВКО «Алмаз – Антей» по продукции для аэронавигационной системы и продукции двойного назначения Дмитрий Савицкий.

«Уверен, что мероприятия, которые пройдут в рамках нашей совместной программы, помогут вывести наше плодотворное сотрудничество на новый синергетический эшелон. Конечно, у нас с Концерном порой бывают разногласия по рабочим вопросам, но именно для того, чтобы научиться их конструктивно преодолевать, мы и решили начать данный проект», – подчеркнул Никита Данилов.

«Многолетний опыт подсказывает, что без теснейшего взаимодействия между заказчиком и разработчиком не может быть создана и внедрена в эксплуатацию современная техника. Только конструктивная работа наших предприятий может привести Аэронавигационную систему России на передовые позиции в мире», – констатировал Дмитрий Савицкий.

Запланировано проведение лекций на базе ФГУП «Госкорпорация по ОрВД» с участием специалистов Концерна, с производителями и поставщиками продукции, поставляемой Концерном. Финальным этапом станет посещение предприятий Концерна с целью практического знакомства с продукцией, поставляемой в интересах ФГУП «Госкорпорация по ОрВД».

ФГУП «Госкорпорация по ОрВД» предоставляет аэронавигационное обслуживание на площади более 26 млн кв. км, включает в себя 19 филиалов по всей стране.

ВКО «Алмаз – Антей» создал условия для обеспечения максимальной безопасности полетов и эффективности использования воздушного пространства во время проведения Саммита АТЭС во Владивостоке, Всемирной летней Универсиады в Казани, Олимпийских игр в Сочи и Чемпионата мира по футболу 2018 года в России.

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