Open Look поддержит людей с заболеванием БАС

В Петербурге 14 августа открывается XX Международный фестиваль современного танца OPEN LOOK. За пять дней на разных сценах города – Новой сцене Александринского театра, парадном дворе Юсуповского дворца, в ТЮЗе им. А. А. Брянцева – можно будет увидеть семнадцать спектаклей из шести стран и десяти городов.

Партнером фестиваля выступает Благотворительный фонд «Живи сейчас», помогающий людям с боковым амиотрофическим склерозом (БАС) – организаторы OPEN LOOK решили поддержать всех людей с БАС. Гости мероприятий на Новой сцене Александринского театра на информационных стойках и от волонтеров смогут узнать подробнее об этом заболевании и деятельности фонда «Живи сейчас». Желающие смогут тут же сделать пожертвование в поддержку людей с этим диагнозом.

«Живи сейчас» — единственный в России фонд, который развивает системную помощь людям с редкой болезнью. Заболевание не поддается лечению, но людям с БАС можно помочь, обеспечив профессиональный уход. Фонд старается поддержать своих подопечных, но организация в настоящее время сама переживает финансовый кризис. Для того, чтобы более 700 тяжелобольных подопечных фонда и дальше получали помощь, нужно примерно 4,5 млн рублей ежемесячно.

В Петербурге Служба помощи людям с БАС открылась осенью 2016 года. За время работы за помощью обратилось больше сотни людей с этим заболеванием и их родственников.