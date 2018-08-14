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14.08.2018 10:49
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ЖК «Эталон-Сити» победил в конкурсе «Лучший реализованный проект»

ЖК «Эталон-Сити» победил в конкурсе «Лучший реализованный проект»

ГК «Эталон»

ЖК «Эталон-Сити» от Группы «Эталон» набрал 34 233 голоса москвичей и стал победителем открытого голосования в номинации «Лучший проект многоквартирных домов повышенной комфортности».

В ежегодно проводимом Правительством Москвы конкурсе «Лучший реализованный проект в области строительства» в этом году участвовали 92 объекта, получившие разрешения на ввод в эксплуатацию в 2017 году. В финал вышло 36 проектов. 10 августа мэр Москвы Сергей Собянин поздравил победителей на торжественном мероприятии.

«Попавшие в список награждаемых объекты уникальны не только своими архитектурными дизайнами и внешним видом, но и содержательно, они делают огромную работу в городе и нужны миллионам москвичей», – сказал Сергей Семёнович.

В своем ответном слове руководитель Московского территориального управления Группы «Эталон» Иван Богатов подчеркнул: «Благодаря беспрецедентному объёму работы по созданию инфраструктуры, проводимой властями города, сегодня у девелоперов есть возможность осваивать территории в городе, которые еще недавно считались практически бесперспективными, и строить интересные, красивые жилые комплексы».

ЖК «Эталон-Сити» расположен в ЮЗАО, вблизи природно-исторического парка «Битцевский лес» и Бутовского лесопарка. Этот район – один из самых современных и благоустроенных в Москве, с развитой социально-бытовой инфраструктурой. Помимо жилых объектов на территории комплекса будут расположены торговый комплекс, фитнес-центр с бассейном, спортивные площадки, школа и детский сад.

Отличительная особенность ЖК «Эталон-Сити» – яркая архитектура от бюро SPEECH и собственный ботанический сад. Каждый дом в «Эталон-Сити» обладает своим «лицом», символизирующим тот или иной город. «Визитной карточкой» комплекса стали фасады, воспроизводящие силуэты и планы самых интересных городов мира, таких как Нью-Йорк, Чикаго, Барселона, Монако. Помимо фасадных решений тематика получила свое развитие в отделке общественных зон и ландшафтном дизайне окружающих пространств.

Справка о ГК «Эталон»

ЖК «Эталон-Сити», застройщик ООО «Дайкар», проектная декларация на сайте http://daykar.ru/

 

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