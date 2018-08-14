Через неделю после пуска боевой ракеты испанским истребителем в Эстонии объяснили, почему не сработали РЛС

Силы обороны Эстонии объяснили, почему радиолокационные станции страны (РЛС) не смогли отследить ракету, которую неделю назад по ошибке выпустил испанский истребитель.

«Для установления траектории движения ракет используются радары, которых в Эстонии нет, поскольку нет и системы зенитных установок соответствующего радиуса действий», — приводит сообщение Сил обороны телеканал RT со ссылкой на РИА Новости. Также добавляется, что эстонские военные не смогли обнаружить фрагменты ракеты и прекратили ее поиски.

7 августа во время учений в Эстонии самолет ВВС Испании Eurofighter по ошибке выпустил ракету класса «воздух-воздух» в восточном направлении. Инцидент произошел около деревни Панго. Командующий ВВС прибалтийской страны Рииво Валге заявил, что теоретически снаряд мог улететь в Россию.

Премьер-министр Эстонии Юри Ратас после инцидента позвонил генеральному секретарю НАТО Йенсу Столтенбергу. ВВС Эстонии и эксперты Североатлантического альянса проводят проверку. Испанские пилоты отстранены от участия в учениях.