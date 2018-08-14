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Общество
14.08.2018 11:14
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Бывший гендиректор «Гоголь-центра» обвинил следователей в подделке протокола

Экс-генеральный директор «Гоголь-центра» Алексей Малобродский попросил ФСБ проверить действия следователей Александра Лаврова и Павла Васильева, так как те, по его мнению, могли фальсифицировать доказательства по делу. В частности, фигурант громкого уголовного дела настаивает, что протокол допроса бывшей сотрудницы «Седьмой студии» Ларисы Войкиной был подменен для того, чтобы использовать его как основание для продления ареста.

Об этом 14 августа сообщает «Медуза». Сегодня на очередном на заседании Басманного суда Москвы, который рассматривает ходатайство следствия об ограничении ему срока ознакомления с материалами дела, Малобродский заявил, что обнаружили подмену его адвокаты. Юристы настаивают, что новый документ имеет другое содержание, меняющее смысл сказанного Войкиной, и «усиливают обвинительную составляющую».

Справка:

По версии следствия, режиссер Кирилл Серебренников, Алексей Малобродский, бывший гендиректор студии Юрий Итин, экс-глава департамента господдержки Минкультуры Софья Апфельбаум, а также продюсер Екатерина Воронова и бухгалтер Нина Масляева похищали бюджетные деньги, выделяемые в 2011–2014 годах АНО «Седьмая студия» на проект «Платформа». По мнению правоохранительных органов, ущерб в 133 миллиона рублей нанесен Министерству культуры. Свою вину не признает никто из фигурантов, кроме Масляевой, которая заключила сделку со следствием и дала показания на бывших коллег. Алексей Малобродский был единственным фигурантом дела «Седьмой студии», которого держали в СИЗО. В апреле СК ходатайствовал о продлении ареста. Однако в мае Малобродский был госпитализирован в тяжелом состоянии прямо из Басманного суда. Чуть позже его выписали из больницы. Малобродского освободили под подписку о невыезде. Меру пресечения, не связанную с лишением свободы, решил назначить обвиняемому Следственный комитет.

 
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