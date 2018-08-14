Бывший гендиректор «Гоголь-центра» обвинил следователей в подделке протокола

Экс-генеральный директор «Гоголь-центра» Алексей Малобродский попросил ФСБ проверить действия следователей Александра Лаврова и Павла Васильева, так как те, по его мнению, могли фальсифицировать доказательства по делу. В частности, фигурант громкого уголовного дела настаивает, что протокол допроса бывшей сотрудницы «Седьмой студии» Ларисы Войкиной был подменен для того, чтобы использовать его как основание для продления ареста.

Об этом 14 августа сообщает «Медуза». Сегодня на очередном на заседании Басманного суда Москвы, который рассматривает ходатайство следствия об ограничении ему срока ознакомления с материалами дела, Малобродский заявил, что обнаружили подмену его адвокаты. Юристы настаивают, что новый документ имеет другое содержание, меняющее смысл сказанного Войкиной, и «усиливают обвинительную составляющую».