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14.08.2018 11:09
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"Натали турс" приостановила свою деятельность

Российская туристическая компания «Натали турс» приостановила свою деятельность.

Соответстствующее объявление размещено на официальном сайте компании днем 14 августа.

Фото: скриншот страницы сайта компании

После официального объявления о прекращении туристической деятельности крупнейшего туроператора его клиенты смогут претендовать на выплату возмещения в пределах страховой суммы. Ответственность «Натали Турс» застрахована в «Ингосстрахе». 

Другое дело, что несостоявшиеся туристы получат далеко не полные суммы затрат. Деятельность юридического лица «Панорама Тур», через которого туроператор в основном осуществлял деятельность, была застрахована всего на 50 млн рублей, а  общая стоимость проданных туров приближается к 1,2 млрд руб. 

Справка:

В начале июля один из крупнейших туроператоров России «Натали Турс», работающих на рынке с 1992 года, аннулировал все проданные ранее туры. Глава компании Владимир Воробьев заверил, что это лишь временные трудности и что за путевки вернут деньги. Однако средств у туроператора оказалось катастрофически мало, в первую очередь на это обратили внимание клиенты, а за ними и Российский союз туриндустрии. 13 июля стало известно, что компания пытается «продать» своим пострадавшим клиентам гарантийные обязательства – призрачную возможность съездить в отпуск в следующем году. Также руководство «Натали Турс» вынудило своих сотрудников написать заявления об увольнении в обмен на июньскую зарплату. Следственный комитет и прокуратура начали проверку в отношении «Натали Турс».

Более 800 жалоб, из которых почти 200 приходится на петербуржцев, на действия туроператора уже поданы в Роспотребнадзор. В Российском союзе туриндустрии сообщали о примерно 6 тысячах заявлений на возмещение стоимости туров. 
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