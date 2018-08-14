"Натали турс" приостановила свою деятельность

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В начале июля один из крупнейших туроператоров России «Натали Турс», работающих на рынке с 1992 года, аннулировал все проданные ранее туры. Глава компании Владимир Воробьев заверил, что это лишь временные трудности и что за путевки вернут деньги. Однако средств у туроператора оказалось катастрофически мало, в первую очередь на это обратили внимание клиенты, а за ними и Российский союз туриндустрии. 13 июля стало известно, что компания пытается «продать» своим пострадавшим клиентам гарантийные обязательства – призрачную возможность съездить в отпуск в следующем году. Также руководство «Натали Турс» вынудило своих сотрудников написать заявления об увольнении в обмен на июньскую зарплату. Следственный комитет и прокуратура начали проверку в отношении «Натали Турс».

Более 800 жалоб, из которых почти 200 приходится на петербуржцев, на действия туроператора уже поданы в Роспотребнадзор. В Российском союзе туриндустрии сообщали о примерно 6 тысячах заявлений на возмещение стоимости туров.