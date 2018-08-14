Крупнейшая пробка на КАД – на юге. Скоро будет и на востоке

Многокилометровая пробка сохраняется с утра 14 августа на внутреннем кольце на юге КАД. Сейчас, по данным «Яндекс.Карт», её длина составляет около 7,8 километра – от Обухово почти до Пулковского шоссе. Это на данный момент самый загруженный участок кольцевой.

Скорость потока падает, как и в предыдущие дни, в районе развязки с Таллинским шоссе и на севере, между Выборгским шоссе и ЗСД – в связи с дорожными работами.

На юге КАД, на 67-68 километрах внутреннего кольца, между Московским и Пулковским шоссе, по данным ФКУ Упрдор «Северо-Запад», строится съезд развязки с платной трассой М-11 Москва – Санкт-Петербург, в связи с чем закрыта полоса безопасности, а на остальных введено ограничение скорости до 50 км/час.

На развязке с Московским шоссе до 28 августа закрыты два въезда на внешнее кольцо – из Ленинградской области с Московского шоссе и из Санкт-Петербурга с Витебского проспекта.

Напомним, сегодня начинаются масштабные работы на внутреннем кольце между Рябовским шоссе и Октябрьской набережной. Там будут закрывать по две полосы. Завтра, 15 августа, стартует ремонт на внутреннем кольце в районе развязки с проспектом Культуры с закрытием двух полос из трёх имеющихся.

Что касается дорожного движения, оно сегодня в норме – «жёлтые» 4 балла и утром, и сейчас.

Наиболее загруженными магистралями утром стали: проспект Славы – Народная улица к Московскому (7 баллов), Московское шоссе в центр (7 баллов), проспект Культуры – Тихорецкий проспект в центр (6 баллов).

На ряде магистралей был отмечен необычно плотный трафик, не характерный для данного времени. Это проспект Славы – Народная улица к КАД (4 балла, что на 2 балла выше обычного), проспект Славы – Народная улица к Московскому (7 баллов, что на 2 балла выше обычного).

Крупнейшие пробки за утро 14 августа: