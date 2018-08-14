Крупнейшая пробка на КАД – на юге. Скоро будет и на востоке
Многокилометровая пробка сохраняется с утра 14 августа на внутреннем кольце на юге КАД. Сейчас, по данным «Яндекс.Карт», её длина составляет около 7,8 километра – от Обухово почти до Пулковского шоссе. Это на данный момент самый загруженный участок кольцевой.
Скорость потока падает, как и в предыдущие дни, в районе развязки с Таллинским шоссе и на севере, между Выборгским шоссе и ЗСД – в связи с дорожными работами.
На юге КАД, на 67-68 километрах внутреннего кольца, между Московским и Пулковским шоссе, по данным ФКУ Упрдор «Северо-Запад», строится съезд развязки с платной трассой М-11 Москва – Санкт-Петербург, в связи с чем закрыта полоса безопасности, а на остальных введено ограничение скорости до 50 км/час.
На развязке с Московским шоссе до 28 августа закрыты два въезда на внешнее кольцо – из Ленинградской области с Московского шоссе и из Санкт-Петербурга с Витебского проспекта.
Напомним, сегодня начинаются масштабные работы на внутреннем кольце между Рябовским шоссе и Октябрьской набережной. Там будут закрывать по две полосы. Завтра, 15 августа, стартует ремонт на внутреннем кольце в районе развязки с проспектом Культуры с закрытием двух полос из трёх имеющихся.
Что касается дорожного движения, оно сегодня в норме – «жёлтые» 4 балла и утром, и сейчас.
Наиболее загруженными магистралями утром стали: проспект Славы – Народная улица к Московскому (7 баллов), Московское шоссе в центр (7 баллов), проспект Культуры – Тихорецкий проспект в центр (6 баллов).
На ряде магистралей был отмечен необычно плотный трафик, не характерный для данного времени. Это проспект Славы – Народная улица к КАД (4 балла, что на 2 балла выше обычного), проспект Славы – Народная улица к Московскому (7 баллов, что на 2 балла выше обычного).
Крупнейшие пробки за утро 14 августа:
- 8:26, внутренняя сторона КАД, 10,3 км, от проспекта Энгельса до Пискаревского проспекта. Пробка продержалась 1 час.
- 9:58, внутренняя сторона КАД, 7,3 км, от Софийской улицы до Пулковского шоссе. Пробка продержалась 50 минут.
- 9:47, Санкт-Петербургское шоссе, Петергофское шоссе, 6,4 км, от Фронтовой улицы до улицы Партизана Германа. Пробка продержалась 1 час 10 минут.
- 10:01, внешняя сторона КАД, 5 км, от Красносельского шоссе до Таллинского шоссе. Пробка продержалась 2 часа 40 минут.
- 9:32, внутренняя сторона КАД, 4,8 км, от Мурманского шоссе до Октябрьской набережной. Пробка продержалась 2 часа.