В программу приватизации в Петербурге внесли пять новых объектов. С молотка пойдут памятники регионального значения

Комитет имущественных отношений Смольного (КИО) расширил программу приватизации государственного имущества в Петербурге на 2018-2020 годы. Документ пополнили три новых объекта.

Как 14 августа сообщила пресс-служба комитета, самый крупный — дом 16 по Вознесенскому проспекту, в котором до переезда в «Невскую ратушу» располагался комитет по финансам. Его площадь 4 580,9 кв. м.

Также Смольный продаст дом 20Б по улице Чайковского, который является объектом культурного наследия регионального значения (дом Е. С. Мясоедова). Ранее здание площадью 2586,7 кв. м занимал офис Петербургской топливной компании.

Еще один объект культурного наследия регионального значения будет приватизирован в Петергофе. Флигель при усадьбе Александра Авенариуса находится по адресу: Санкт-Петербургский пр., д. 8/9а, литера Б, и занимает площадь 315,7 кв. м.

Жилищный комитет также предложил приватизировать Санкт-Петербургское государственное унитарное производственное ремонтно-эксплуатационное предприятие «Парголово» в одноименном поселке. Комитет по здравоохранению выступил с инициативой приватизировать 100 % акций ОАО «Поликлиника городская стоматологическая № 21» и ОАО «Городская стоматологическая поликлиника № 24».

Действующая редакция программы приватизации включает также здание площадью 3228,9 кв. м на Гороховой улице, д. 47В, и региональный памятник площадью 293 кв. м на Парковой ул., 14Б, в Сестрорецке.