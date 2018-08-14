На Колыме спасают петербургских туристов. У них унесло лодку с продуктами и лекарствами

Трое туристов из Петербурга терпят бедствие в Магаданской области. Сплавляясь по горной реке Омулёвка, они потеряли лодку с продуктами и медикаментами – её унесло от берега. Вызволить мужчин на большую землю можно только вертолётом. В местном МЧС случившееся называют «очередным нелепым случаем» и хотят добиваться ужесточения ответственности экстремалов за свои действия.

«Незарегистрированная группа из трёх человек находится в 200 км от ближайшего населённого пункта, – рассказали в ГУ МЧС по Магаданской области 14 августа. – В их распоряжении 2 палатки и спутниковый телефон. По земле добраться до туристов невозможно, это горно-скалистая местность, непроходимые леса и высокая водность рек. Расстояние по воздуху от Магадана до места стоянки туристов 600 км».

Многочасовые поисково-спасательные работы обойдутся в копеечку областному бюджету. Сегодня из-за плохой погоды вертолёт подняться не смог, он предпримет попытку завтра.

«Практически все происшествия с людьми в горах, в лесах, на водных маршрутах – это следствие не просто «дикого», необузданного туризма. Основная масса любителей активного отдыха отправляется в походы неподготовленными, их действия зачастую не продуманы. Ежедневно по всей стране, от Кавказа до Дальнего Востока наши вертолёты и спасатели только и делают, что вынимают туристов из опасных ситуаций. К сожалению, не всегда итог оказывается благополучным. Мы считаем, что настало время придать упорядоченный, более культурный вид туристическим увлечениям наших граждан», - прокомментировал этот случай начальник Сибирского регионального центра МЧС Сергей Диденко.

Ведомство готовит предложения на федеральный уровень.