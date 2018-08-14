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Финансы
14.08.2018 10:22
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Рубль впервые за неделю начал расти

Российская национальная валюта впервые за неделю не начала открытие торгов с падения. Рост происходит на фоне дорожающей нефти. 

На открытии торгов на Московской фондовой бирже сегодня, 14 августа, европейская валюта просела более чем на рубль. По данным на 10.15 мск, за евро дают 76,3 рубля. Доллар также опустился больше, чем на рубль, до 66,8 рубля. Таким образом, американская валюта упала ниже психологически важной отметки. 

Цена нефти марки Brent  сегодня поднялась до 73,04 доллара за баррель.

Справка:

Напомним, что ослабление рубля началось 8 августа на фоне новостей о введении США новых антироссийских санкций. При этом в российском Минфине выразили уверенность, что волатильность на рынках связана не только с увеличивающимся санкционным давлением, но и с общей нестабильностью в мире.

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