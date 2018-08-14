Рубль впервые за неделю начал расти

Российская национальная валюта впервые за неделю не начала открытие торгов с падения. Рост происходит на фоне дорожающей нефти.

На открытии торгов на Московской фондовой бирже сегодня, 14 августа, европейская валюта просела более чем на рубль. По данным на 10.15 мск, за евро дают 76,3 рубля. Доллар также опустился больше, чем на рубль, до 66,8 рубля. Таким образом, американская валюта упала ниже психологически важной отметки.

Цена нефти марки Brent сегодня поднялась до 73,04 доллара за баррель.