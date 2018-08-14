Экс-управделами губернатора Алтайского края арестовали за взятку и махинации с бюджетом при покупке автомобилей

Бывшего главу управления делами губернатора и правительства Алтайского края Алексея Белбородова арестовали по обвинению в получении взятки на сумму 2,7 млн рублей от директора коммерческой компании. В доме экс-чиновника провели обыск.

Как сообщил 14 августа Следственный комитет России, Белбородова подозревают в получении имущества и услуг от директора коммерческой компании при заключении госконтрактов.

Экс-управляющий делами Губернатора и Правительства Алтайского края Алексей Белобородов арестован.



При заключении госконтрактов он получил от директора коммерческой компании имущество и услуги на 2,7 млн рублей.



🎥 В доме подозреваемого проведён обыск pic.twitter.com/AnwnTIIsa6 — Следственный комитет (@sledcom_rf) 14 августа 2018 г.

В региональном управлении СК добавили, что договоры на выполнение работ на сумму более 94 миллионов рублей заключались в период с 2013 по 2016 год. По данному факту было возбуждено уголовное дело по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки в особо крупном размере). Белбородова также подозревают в превышении должностных полномочий. Следствие полагает, что он за счет бюджета приобрел автомобили на 18 миллионов рублей.

«В ближайшее время уголовные дела будут соединены в одно производство», – резюмировали в СК.