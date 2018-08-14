Украина получит от Канады крупнокалиберные снайперские винтовки на 700 тысяч долларов

Канадская компания поставит Украине летальное вооружение на сумму 770 тысяч долларов. Вооруженные силы страны получат от компании PGW Defence Technologies снайперские винтовки LRT-3.

О контракте 14 августа телеканалу UATV рассказал руководитель PGW Росс Спагруд. Соглашение предусматривает поставку Вооруженным силам Украины крупнокалиберных (12,7 мм) снайперских винтовок с эффективной дальностью стрельбы 1,8 километра. Винтовка оснащена магазином на пять патронов, плюс один патрон в стволе. В комплекте идут четыре дополнительных магазина.

Канадская сторона гарантировала постпродажное обслуживание оружие и обучение солдат работе с ним.

В марте этого года США одобрили продажу Украине 37 противотанковых комплексов Javelin и 210 ракет к ним на сумму 47 миллионов долларов. При этом Вашингтон запретил применять их в Донбассе. Получив вооружение, президент Украины Петр Порошенко поспешил заявить, что комплексы все же будут использовать, но только для обороны в случае «наступления боевиков».