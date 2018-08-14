Полный рюкзак наличных вытащили воры из припаркованного возле Муринского парка Mercedes

Деньги после продажи квартиры, компьютер и документы исчезли с сиденья иномарки вместе с ворами в Петербурге. Владелец успел запомнить номер машины, на которой уехали похитители.

По информации «Фонтанки», бизнесмен вез наличные в пункт обмена валюты днем 13 августа. Он остановился возле 8-го дома по улице Академика Байкова, ненадолго отошел, а когда вернулся – увидел разбитое стекло своего Mercedes и отъезжающую иномарку. В исчезнувшем рюкзаке лежали компьютер, документы и деньги. В общей сложности ущерб 43-летний предприниматель оценил в 645 тысяч рублей.