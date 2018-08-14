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Общество
14.08.2018 08:59
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Самая «несчастная» экономика мира вводит рыночные цены на топливо. Бензин в Венесуэле стоит в 66 раз дешевле, чем в России

Венесуэла вводит рыночные цены на бензин на фоне гиперинфляции. Президент страны Николас Мадуро объяснил меру контрабандой топлива и пообещал компенсировать жителям расходы.

Как 14 августа пишет портал El Universal, Мадуро сделал заявление в эфире национального телевидения. «Единственный способ прекратить контрабанду бензина — это привести свои цены к международным расценкам и победить мафию, которая перевозит нашу продукцию в Колумбию и Карибский бассейн, поэтому я одобряю введение прямых субсидий для венесуэльцев», — сказал Мадуро.

Стоимость бензина в Венесуэле одна из самых низких в мире. Производители и продавцы получают субсидии от государства, которое также не допускает скачков цен. По оценке портала GlobalPetrolPrices, страна занимает первое место в списке государств с самым дешевым бензином по цене около 1 цента за литр, что примерно в 66 раз дешевле, чем в России.

Правительство Венесуэлы отказывается от системы госрегулирования цен и будет компенсировать расходы на бензин гражданам напрямую, но только тем, у кого есть «национальная карта». Второе условие — регистрация автомобиля в ходе переписи автотранспорта.

Венесуэла в последние годы находится в состоянии тяжелейшего кризиса. По оценке Bloomberg страна лидирует в рейтинге самых «несчастных» экономик мира. С января 2017 года по январь 2018 года инфляция в стране превысила 4000%, а уже в феврале перевалила за отметку 6000%. По прогнозам Международного валютного фонда, к концу года падение курса национальной валюты может составить 1000000%.

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