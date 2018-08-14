После пожара на Загребском дознаватели нашли изрезанные тела близнецов

Тела брата и сестры с множественными ранами осматривали криминалисты после разбора завалов в горевшей во Фрунзенском районе Петербурга квартире.

Как стало известно «Фонтанке», 51-летние близнецы были найдены в 27-м доме по Загребскому бульвару около полуночи 13 августа. Колото-резаные раны по всему телу у обоих были заметны несмотря на сильные ожоги. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

По данным ГУ МЧС, в квартире горела одна из двух комнат, площадь пожара составила 12 квадратных метров, к половине первого ночи 14 августа возгорание ликвидировали.