На парковке гипермаркета в Лигово задержали любителя школьниц

Восьмиклассница рассказала опекунше о совершенном в отношении нее сексуальном насилии. Полиция Красносельского района смогла задержать подозреваемого — он и не думал скрываться с места преступления.

Как стало известно «Фонтанке», днем 13 августа в 54 отдел полиции пришла с заявлением 65-летняя местная жительница. Она рассказала о том, что опекаемая ею девочка 2002 года рождения попала в беду: стала жертвой сексуального насилия. Преступление было совершено около четырех утра на парковке гипермаркета в Лигово.

Уже через 40 минут после визита пенсионерки сотрудники правоохранительных органов на той самой парковке задержали подозреваемого — 35-летнего уроженца Средней Азии, официально безработного.

Напомним, накануне стало известно о том, что в соседнем районе — Петродворцовом — ищут неизвестного, напавшего на двух школьниц.