СМИ узнали о появлении проекта «социальных лифтов», на который выделят 4,7 миллиарда рублей

Министерство просвещения подготовило и направило в правительство новый вариант национального проекта «Образование». В последней версии появился новый федеральный проект — «Социальные лифты», на который предлагают выделить 4,74 млрд руб.

С копией документа 14 августа ознакомилось агентство РБК, его подлинность подтвердил федеральный чиновник.

В рамках проекта предлагается проводить ежегодные профессиональные конкурсы. К 2024 году должно появиться 35 конкурсов для карьерного и профессионального роста. Ответственные ведомства — Минпросвещения, Министерство науки и высшего образования и форум «Россия — страна возможностей», среди организаторов которого указан первый заместитель главы администрации президента Сергей Кириенко. Именно он, как пишет РБК, и инициировал появление проекта «Социальные лифты». Это утверждает президент Международной ассоциации непрерывного образования Евгений Сжёнов. «Проект отражает видение администрации президента в области формирования управленческой элиты страны. Конкурс «Лидеры России», победители которого продолжают учится в «школе Кириенко» в РАНХиГС и впоследствии назначаются губернаторами и министрами — это тоже часть «социальных лифтов». И эту модель решено масштабировать на всю Россию на всевозможных уровнях — начиная от конкурса для школьников «Мой первый бизнес» и студенческого чемпионата «Управляй» до тех самых курсов, где будущие министры ползают под БТР», — говорит Сжёнов.

Создать национальный проект в сфере образования в мае 2018 года поручил Владимир Путин. Он должен быть реализован к 2024 году, и по итогам его выполнения Россия должна войти в 10 ведущих стран по качеству образования.