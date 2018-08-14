В Китае недовольны оборонным бюджетом США. В 2019 году на нужды военных потратят более 700 миллиардов долларов

Китай недоволен оборонным бюджетом Соединенных Штатов на 2019 год. Американский президент Дональд Трамп утвердил самые большие за всю историю страны расходы на национальную оборону в размере 716 миллиардов долларов, сообщает 14 августа РБК со ссылкой на Reuters. Документ получил имя в честь сенатора от штата Аризона Джона Маккейна.

В министерстве иностранных дел Китая подчеркнули, что неоднократно выражали свою позицию по бюджету и вносили представление, призывая отказаться от мышления «холодной войны». В итоге, в МИДе остались разочарованы тем, что Вашингтон принял документ, несмотря на протесты.

В настоящее время две страны находятся в состоянии торговой войны. США ввели 25-процентные пошлины на товары из Китая на общую сумму в 50 млрд долларов, в КНР ответили симметричными мерами. Тогда администрация Трампа подготовила список товаров еще на 200 миллиардов, а сам президент заявил, что готов дойти до суммы в половину триллиона.