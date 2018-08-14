Альпинисты из Петербурга госпитализированы в тяжелом состоянии после жесткой посадки в Таджикистане

Посольство РФ в Таджикистане рассказало о состоянии российских альпинистов, которые ранее пострадали во время жесткой посадки вертолета МИ-8 в горах Памира. Четверо из них находятся в тяжелом и крайне-тяжелом состоянии. Среди них – петербурженка Светлана Горбатюк, получившая серьезную травму головы. Состояние ее супруга, Дмитрия Кумшаева, оценивается как средне-тяжелое.

Двоим альпинистам госпитализация не понадобилась, остальные восемь человек направлены в медицинские учреждения Душанбе, сообщается на сайте посольства 13 августа. Напомним, спортсмены оказались заблокированы в горах Памира в Таджикистане после жёсткой посадки вертолёта Ми-8 13 августа. В группе альпинистов, находившихся на борту воздушного судна, была супружеская пара из Петербурга — Дмитрий Кумшаев и Татьяна Горбатюк. Мужчина сообщил спасателям, что его жена получила травму головы и находится в тяжелом состоянии. Чтобы показать спасателям место своего нахождения, спортсмены жгли свои вещи.

Позднее стало известно, что в результате аварии погибли трое альпинистов из разных регионов России.