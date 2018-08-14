США временно прекратила сотрудничество с Россией в рамках Договора по открытому небу

США заморозили сотрудничество с Россией в рамках Договора по открытому небу, пока Москва не начнет его соблюдать. Это отмечено в тексте оборонного бюджета, который 13 августа подписал американский президент Дональд Трамп.

Об этом сообщает РИА Новости. "Ни один из фондов не может быть использован для финансирования в 2019 бюджетном году для развития, испытаний… в рамках Договора по открытому небу, пока президент не представит соответствующим комитетам Конгресса соответствующий сертификат", — следует из документа. Там же уточняется, что под сертификатом подразумевается снятие ограничений с Россией после оценки выполнения ею Договора по открытому небу.

Дать оценку выполнения данного требования, согласно закону, нужно будет госсекретарю США.