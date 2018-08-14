США временно прекратила сотрудничество с Россией в рамках Договора по открытому небу
США заморозили сотрудничество с Россией в рамках Договора по открытому небу, пока Москва не начнет его соблюдать. Это отмечено в тексте оборонного бюджета, который 13 августа подписал американский президент Дональд Трамп.
Об этом сообщает РИА Новости. "Ни один из фондов не может быть использован для финансирования в 2019 бюджетном году для развития, испытаний… в рамках Договора по открытому небу, пока президент не представит соответствующим комитетам Конгресса соответствующий сертификат", — следует из документа. Там же уточняется, что под сертификатом подразумевается снятие ограничений с Россией после оценки выполнения ею Договора по открытому небу.
Дать оценку выполнения данного требования, согласно закону, нужно будет госсекретарю США.
Справка:
Договор по открытому небу был подписан 23 странами-членами ОБСЕ в 1992 году. Россия утвердила его в 2001 году. Участники договора после ратификации могли облетать территории друг друга, чтобы контролировать военную активность. При этом на лайнере не может быть вооружения, а на борту обязательно должен присутствовать представитель государства, над которым планируется полет.
В 2017 году в Госдепе заявили, что Россия неоднократно с 2004 года нарушала договор, после чего предоставили претензии по трем пунктам. Среди них ограничения на полеты над Калининградской областью, запрет на полеты вдоль десятикилометрового коридора на границах России с Южной Осетией и Абхазией, а также отклонение от согласованных маршрутов под предлогом форс-мажора. С начала 2018 года Россия ответила своими ограничениями для американских наблюдателей. Москва сократила число аэродромов, которые можно использовать американским самолетам-наблюдателям.