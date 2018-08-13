Администрация США должна за три месяца составить санкционный список лиц, связанных с "разведкой России"

Администрация США в течение трех месяцев обязана представить список лиц, связанных с "разведкой России", которых могут коснуться американские санкции. Об этом говорится в оборонном бюджете США на 2019 финансовый год, который в понедельник подписал президент Дональд Трамп.

Как сообщает РИА Новости, в течение 90 дней президент США должен будет представить конгрессу ответ со списком лиц, связанных с разведкой и оборонной промышленностью, в отношении которых можно будет ввести санкции по закону "О противодействии противникам Америки через санкции" (CAATSA), принятом в 2017 году. Эта мера объясняется необходимостью противостоять "злонамеренным действиям России в киберпространстве", под которыми в первую очередь в конгрессе подразумевают "вмешательство России" в выборы в США.

Под "связью" понимается любое взаимодействие или действия от лица разведсообщества и ОПК России, а также финансовые операции с ними. Закон также подразумевает исключения для партнеров США, которые параллельно сотрудничают с Россией.

Напомним, в рамках подписанного Трампом документа США также намерены выяснить, соответствует ли новое российское вооружение договору о сокращении стратегических наступательных вооружений.