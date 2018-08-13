«Гелендваген» опрокинулся у ЗСД: «аж люди из салона вылетели»

Шестая авария с «перевёртышем» за понедельник, 13 августа. Вечером на набережной Макарова у съезда с ЗСД опрокинулся на бок автомобиль.

Как сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте», это Mercedes G-Class, «Гелендваген». «Гелик» влетел в ограждение и перевернулся, аж люди из салона вылетели», – пишет Руслан.

Видимо, не обошлось без пострадавших: на месте работали врачи Скорой помощи.

Точные обстоятельства ДТП выясняются.

Напомним, в течение дня двух «перевёртышей» заметили в Петербурге: легковушку и грузовик. Ещё один грузовик упал на бок на Киевском шоссе. А аварии на трассах Вологда – Новая Ладога и «Кола» оказались очень серьёзными. В первой погибли два человека, в том числе подросток, ещё два мальчика пострадали. Во второй травмы получили шесть человек, в том числе двое детей.