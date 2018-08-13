Дзюба: Я хотел уехать в Англию, но меня «кинул» агент. В Турцию не поеду

Нападающий футбольного клуба «Зенит» Артем Дзюба прокомментировал информацию о своем возможном переходе в «Галатасарай» (Стамбул, Турция).

«Приоткрою тайну. Я хотел уехать в Англию, но в очередной раз меня «кинул» агент. Остаюсь в «Зените», в Турцию я не поеду», — цитирует Дзюбу «Р-Спорт».

Напомним, ранее в понедельник, 13 августа, турецкие СМИ сообщили, что «Галатасарай» договорился с «Зенитом» об аренде Дзюбы.

На прошедшем в России чемпионате мира по футболу Артем Дзюба стал одним из самых ярких игроков российской сборной. На счету форварда 3 гола — второй результат команды после Дениса Черышева (4 гола). Несмотря на успешный турнир и заверения нового главного тренера «Зенита» Сергея Семака в нужности Дзюбы для команды , слухи об уходе нападающего не утихают. По разным данным, Дзюбой интересуется помимо «Галатасарая» еще один турецкий клуб – «Бешикташ», а также французский «Бордо» и ряд английских команд .