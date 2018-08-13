«Приора» «проиграла» МАЗу в Колпино. Среди пострадавших – ребёнок

Третье за день ДТП, в котором травмы получил ребёнок: из трёх пострадавших в Колпино один – мальчик-подросток.

Как сообщает отдел пропаганды УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, 13 августа около 21:30 в Колпино на перекрёстке Колпинского шоссе и дороги на ДСК №5 столкнулись МАЗ с прицепом и «Лада Приора».

Водитель «Лады», 41-летний мужчина, госпитализирован в тяжёлом состоянии, а его пассажиры – мальчик 2006 года рождения и мужчина лет 30 на вид – средней степени тяжести.

По факту ДТП проводится проверка.

Напомним, сегодня около 11:30 на автодороге Вологда – Новая Ладога в районе поворота на Пикалёво столкнулись два легковых автомобиля. Как видно на фотографиях и видео с места ДТП, оба улетели в кювет и перевернулись. Погибли мужчина и 14-летний подросток. Женщина и два мальчика 8 и 17 лет получили травмы.

Шесть человек, в том числе мальчик лет 9-10 и девочка 1-2 лет, пострадали в аварии с микроавтобусом-«перевёртышем», случившейся около 17:45 на 104-м километре федеральной автодороги «Кола».

