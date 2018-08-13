У болельщиков после матча «Рубин» - «Зенит» случилась истерика из-за Дзюбы. Мужчины плакали и выпрашивали у футболиста шорты

Настоящий психоз произошел с футбольными болельщиками после матча «Рубин» – «Зенит» из-за нападающего петербургском команды Артема Дзюбы. Как сообщают очевидцы в социальных сетях, поклонники форварда не отпускали его около 20 минут, без остановки фотографируясь с ним и выпрашивая автографы.

Один мужчина плакал, обнимаясь с Дзюбой. Другой выпросил у футболиста шорты. В кадре мелькает большой плакат с многочисленными изображениями игрока.

Сумасшествие: Дзюба минут 15-20 со всеми фоткался, его начали уводить и люди начали выпрыгивать, один парень зарыдал от счастья: pic.twitter.com/fHSUoX5tgx — Vladislav Zimagulov (@vlad_zima) 13 августа 2018 г.

«Я первый раз с таким столкнулся. Меня целую всего. Но мне приятно безумно. Такие эмоции у людей. Мы для этого и играем. Я очень трепетно к таким вещам отношусь. Понятно, что это все может поменяться. Я это прекрасно понимаю», – рассказал после матча Дзюба.

Напомним, на прошедшем чемпионате мира по футболу Артем Дзюба стал одним из лучших футболистов в составе сборной России, забив три гола в пяти матчах. Национальная команда впервые в своей истории дошла до четвертьфинала, уступив там Хорватии – будущему финалисту. После турнира Дзюба стал одним из самых популярных футболистов в России. В инстаграме он набрал миллион подписчиков, а когда он прилетел в Тюмень на матч с «Енисеем», поклонники не давали ему прохода.