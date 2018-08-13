Трамп заметил милитаризацию космоса. Но не американцами

Президент США Дональд Трамп призвал развивать военно-космические силы страны, мотивируя это тем, что "противники уже начали милитаризацию космоса".

"Чтобы сохранить военное превосходство Америки, мы должны быть впереди всех. Поэтому мы с гордостью подтверждаем наследие Америки по лидерству в космосе. Наши зарубежные соперники и противники уже начали милитаризацию в космосе", — сказал Трамп, выступая на военной базе в штате Нью-Йорк 13 августа, пишет РИА Новости.

Он отметил, что эти страны "очень продвинулись" в этом направлении, но пообещал, что "очень быстро их догонят и опередят".

Ранее Трамп подписал новый оборонный бюджет США.