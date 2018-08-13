США намерены выяснить, соответствует ли новое российское вооружение CHB-3

США готовятся обсудить с Россией ее новое вооружение. В частности Штаты намерены выяснить, подпадают ли "Сармат" и другие ее разработки под договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3). Данная норма содержится в оборонном бюджете США на 2019 финансовый год, который 13 августа подписал президент Дональд Трамп.

Об этом в понедельник сообщают РИА Новости. Документ требует от Владимира Путина ответить, поднимала ли администрация США на переговорах с Россией вопрос о ее новых видах вооружения ("скрытых российских системах") и готова ли страна учитывать их при реализации СНВ-3.

В бюджете среди этих систем называются межконтинентальная баллистическая ракета "Сармат", крылатая ракета с ядерным двигателем воздушного базирования Х-101, подводный беспилотник "Статус 6" и гиперзвуковая ракета дальнего радиуса действия "Авангард". О этих системах вооружений, не имеющих аналогов в мире, впервые рассказал Владимир Путин 1 марта 2018 года в послании Федеральному Собранию РФ.