В детском лагере «Спартак» в Дагестане 83 ребенка подхватили сальмонеллез

83 ребенка и 3 педагога детского лагеря «Спартак» в селе Хебда Шамильского района в Дагестане попали в больницу с признаками отравления. Об этом 13 августа сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

Сообщается, плохо детям стало в воскресенье, 12 августа.

«По предварительным данным эпидемиологического расследования, причиной массового отравления стала пищевая токсикоинфекция, вызванная возбудителем сальмонеллеза», — говорится на сайте ведомства.

Предполагается, что инфекция распространилась из-за некачественных пищевых продуктов и нарушений в условиях их хранения.