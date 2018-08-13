Семак о победе над «Рубином»: создавали мало остроты в атаке, да и оборона оставляла желать лучшего

Главный тренер футбольного клуба «Зенит» Сергей Семак прокомментировал непростую победу над «Рубином» в выездном матче 3 тура чемпионата Российской премьер-лиги. Сине-бело-голубые очень долго не могли распечатать ворота казанцев. К тому же на 71 минуте встречи полузащитник Далер Кузяев был удален за вторую желтую карточку, оставив «Зенит» в меньшинстве. Всего через семь минут после этого Александр Ерохин забил первый и, как оказалось, единственный гол в матче после прострела Артема Дзюбы.

– Очень сложная игра, – цитирует Семака после матча официальный сайт «Зенита». – В первом тайме не все получилось так, как задумывали — создавали мало остроты в атаке, да и оборона оставляла желать лучшего. У наших ворот соперник создал мало опасных моментов, тем не менее не совсем доволен действиями именно в обороне. Во втором тайме играли лучше, были и другие стопроцентные моменты у Саши Ерохина, но он немного не достал до мяча. Удаление внесло коррективы — пришлось больше обороняться, но очень рад, что сумели забить. По самоотдаче и терпению заслужили гол и победу. Все знают, как сложно играть здесь, как Курбан Бекиевич может организовать команду: настрой, борьба, мотивация у соперника были на запредельном уровне. Поздравляю команду с победой. Мы заслужили три очка, но пришлось очень и очень непросто.

Напомним, благодаря этой победе на счету «Зенита» теперь 9 очков (три победы в трех турах), что позволило петербуржцам вернуться на первое место в чемпионате РПЛ. Идущий на второй строчке «Спартак» отстает на два очка.

Следующий матч сине-бело-голубые проведут в рамках 3-го квалификационного раунда Лиги Европы против минского "Динамо" 16 августа в Петербурге, в котором команде Сергея Семака предстоит забить минимум пять голов для прохождения в следующий этап турнира.

В РПЛ следующим соперником "Зенита" станет "Урал" 19 августа в Петербурге.