Стопроцентный старт «Зенита». Семак возглавил чемпионат

9 очков Сергея Семака в начале сезона: «Зенит» в меньшинстве выигрывает в Казани и единолично возглавляет турнирную таблицу. Отдел спорта «Фонтанки» рассказывает, как петербургский клуб со скрипом, но заработал победу в столице Татарстана.

Вячеслав Евдокимов//ФК "Зенит"/fc-zenit.ru

«Зенит» улетел в Казань в воскресенье, но состав делегации по новой традиции остался в секрете: новый тренерский штаб предпочитает не открывать список игроков, отправляющихся на выезд. Несколькими днями ранее о том, что в Минск не поехали Артем Дзюба, Роберт Мак и Леандро Паредес, журналисты узнали лишь по ходу открытой тренировки накануне игры против «Динамо». И, естественно, фактор разгрома в Лиге Европы учитывался накануне встречи с «Рубином»: матч третьего тура должен был продемонстрировать, в каком состояние коллектив Семака.

Мы много писали о том, как меняется «Зенит» в последние 3 месяца (а до того писали, как он сильно менялся на протяжении предыдущих двух лет), однако напомним, что «Рубин» в параллельном режиме также переживает очередную масштабную перестройку.

В прошлом июне после провала испанца Хавьера Грасии вернулся основополагающий для татарского футбола герой – Курбан Бердыев, тренер-демиург, живая легенда. Первое время у некогда звезды ашхабадского «Строителя» ушло на разбор наследства предыдущего менеджмента (ничего не напоминает?). Этим летом Бердыев наконец занялся полноценным строительством нового футбольного коллектива. При этом некогда самый закрытый тренер отечественной лиги очень сильно изменился: за последние два года, к примеру, Курбан Бекиевич дал нашим казанским коллегам два гигантских интервью (одно продолжалось 7 часов).

Про Бердыева известно, что он очень тщательно подбирает игроков. В этом «Рубине» снова упор делается на мужчин, с которыми главный тренер неоднократно оказывался на футбольной передовой – в Ростове, выигрывая серебряные медали и фееря в групповом этапе Лиги Чемпионов. Сослан Джанаев сменил Сергея Рыжикова в воротах, в обороне опять возвышается Сесар Навас (испанец путешествует за Бердыевым уже на третьем этапе карьеры), в полузащите снова пытается найти себя воспитанник петербургского футбола Павел Могилевец. В нападение вернулся – барабанная дробь! – Александр Бухаров, для которого это возвращение – последняя попытка перезапустить карьеру футболиста. Хорен Байрамян, Сердар Азмун – список игроков, которые кочуют за Бердыевым можно продолжать еще долго. Дмитрий Полоз, перешедший в «Рубин» этим летом, участвовать в матче по условиям контрактного соглашения не мог. Но мы уверены, что очень хотел.

Противостояние двух тренеров – очевидный сюжет: Семак был капитаном «Рубина» Бердыева, который впервые в истории выиграл золотые медали, оформил в 2009 году второе чемпионство, гремел в Лиге Чемпионов и обыгрывал «Барселону» на «Камп Ноу». Семак неоднократно отмечал, что Бердыев как тренер оказал на него серьезное влияние.

Сергей Богданович после ощутимой оплеухи в Минске снова пришел к составу, который нам кажется основным: в нападении вернулось трио Олег Шатов, Артем Дзюба, Роберт Мак. В центре поля предсказуемы Леандро Паредес и Кристиан Нобоа. К слову, сын экс-главы ВМФ Эквадора называет Бердыева своим футбольным отцом, свою карьеру в России начинал именно в «Рубине» и путешествовал вместе с Курбаном Бекиевичем в «Ростов». Естественно, для эквадорца матч против «Рубина» был принципиальным – так же, как и для Эльмира Набиуллина, перешедшего в «Зенит» в феврале.

Отдельно есть смысл отметить Далера Кузяева: в одном из интервью выпускник Академии «Зенита», родившийся в Набережных челнах, признавался, что он татарин, и первые взрослые футбольные шаги Далер делал в «Нефтехимике» из Нижнекамска. Надо сказать, что по-своему Далер в этом матче отличился.

У «Зенита» по итогам игры был неплохой шанс единолично возглавить турнирную таблицу. «Рубин» же впервые за долгое время выступал дома при более или менее полных трибунах и тоже нуждался в очках: после победы в первом туре против «Краснодара» казанский клуб забуксовал, оформив ничью с «Динамо». К слову, явка – 23800 болельщиков – рекордная для татарского клуба: думается, сказалась и афиша, и статус соперника, и эхо домашнего чемпионата мира. В июне на «Казань-Арене» регулярно собирались аншлаги.

Первый тайм получился вязким и плотным. Футболисты регулярно били друг друга по ногам, отдельно отметим грозный подкат Бухарова против Дзюбы и столкновение Федора Кудряшова с Набиуллиным. Оба футболиста «Рубина» после этого продолжить игру не смогли и были заменены. Самый опасный момент «Рубина» в первом тайме создал – предсказуемо – Могилевец. Павел поймал мяч на грудь после позиционной ошибки Смольникова, но удар откровенно не получился. Футболисты «Зенита» в первом тайме воротам Джанаева не угрожали вовсе.

В перерыве замена случилась и в составе петербургского клуба: на поле вместо Шатова вышел восстановившийся после травмы Александр Ерохин. Семак так делает не первый раз, и можно сделать вывод, что воспитанника барнаульского футбола Сергей видит не в опорной зоне, а в атакующем трио.

«Зенит» Семака забил до игры в Казани всего трижды, и самый ранний гол – в ворота «Арсенала» – случился на 61 минуте. На 61 минуте матча с «Рубином» после отличного заброса от Смольникова Ерохин не попал в дальний угол. В тот же угол через несколько минут Ерохин не попал и после отличного паса Кузяева. Кузяев к этому моменту уже получил желтую карточку за опасный подкат и буквально через две минуте после своей несостоявшейся голевой передачи сыграл опасно, получил второе предупреждение от главного арбитра Михаила Вилкова, и был удален.

«Зенит» на 20 минут остался в меньшинстве и в этот момент показалось, что все, конец фильма. По воротам Лунева опасно пробил Могилевец (да, опять), а затем в дело вступил Дзюба: Артем сместился на правый фланг, продавил Байрамяна и выдал пас, который Ерохин все-таки превратил в гол. Под конец матча на поле снова появился Александр Анюков, которому Бранислав Иванович тут же передал капитанскую повязку. Кстати, посмотрите, как на фотографии из раздевалки улыбается Анюков: эта улыбка дорогого стоит.

После игры на стадионе наблюдалась привычная для этого лета Дзюбомания: Артем не мог уйти к автобусу на протяжении 20 минут, раздал всю одежду, казанские юноши плакали от радости встречи. Молодые матери давали подержать своих младенцев (и это не фигура речи, это правда жизни). Что ж, поклонение продолжается, это хорошо: отечественному футбольному шоубизнесу не хватает героев, и Дзюба-2018, несомненно, явление.

В общении с журналистами Артем рассказал о своем футбольном будущем: «Приоткрою тайну. Я хотел уехать в Англию, но в очередной раз меня «кинул» агент. Остаюсь в «Зените», в Турцию я не поеду».

Главные тренеры были предсказуемо точны в формулировках. Семак признал, что было тяжело: «В первом тайме не хватало агрессии и активности, понимали, что много моментов в матче против «Рубина» не будет. Сегодня ребята поняли, насколько сложно даются очки. Потом и трудом заработали эту победу». Бердыев продолжил отвешивать «Зениту» комплименты: «пропущенный мяч – следствие потери концентрации. Этим и отличаются команды топ-уровня, использующие минимальные возможности. Считаю, со временем «Зенит» таковой будет. В том эпизоде они достаточно хорошо сыграли. Ну а в целом от игры своей команды есть удовлетворение, но нам немного не хватает замен, которые могли бы усилить игру. Сразу две травмы немного выбили из колеи, и молодежь, которая вышла, пока еще не соответствует уровню. Но что есть, то есть».

Уже в четверг «Зенит» играет ответный матч Лиги Европы против минского «Динамо» на пустом стадионе «Петровский» и для попадания в следующий квалификационный раунд должен выиграть с разницей в 5 мячей.

Федор Погорелов, «Фонтанка.ру»