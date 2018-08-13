Российские военные уничтожили пять беспилотников террористов у базы Хмеймим

Российские военные уничтожили пять беспилотников террористов, приближавшихся к авиабазе "Хмеймим" в Сирии, сообщил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон Алексей Цыганков 13 августа.

Пострадавших и материального ущерба нет. Дроны сбили на удалении от авиабазы, которая продолжила работу в штатном режиме.

Авиабаза "Хмеймим" используется ВКС РФ для поддержки правительственных войск Сирии в военном конфликте с 2015 года.