Тайские мошенники выманили у финского бизнесмена 24 млн долларов в биткоинах

Группа мошенников из Таиланда сумела получить у молодого финского бизнесмена 800 млн бат (24 млн долларов), предложив вложить биткоины в якобы прибыльное дело. Об этом 13 августа сообщает Bangkok Post.

В июне прошлого года 22-летний Аарни Отава Сааримаа получил предложение инвестировать в казино и новые криптовалюты. Чтобы купить доли в трёх компаниях, он перевёл 5 564 биткоина на электронные кошельки семи подозреваемых. Часть денег осела на счетах мошеников, часть они потратили на покупку 14 участков недвижимости.

В январе 2018 года в правоохранительные органы Таиланда обратился заподозривший обман партнёр Сааримаа и заявил, что тот не получил никакой обещанной прибыли.

Всего по делу проходит девять человек. В ходе расследования был заморожен 51 банковский аккаунт.

Одним из подозреваемых, которого удалось арестовать, стал тайский киноактер Джиратписит Джаравиджит. По данным следствия, среди его подельников был его родной брат, который, судя по всему, сбежал в США. Сестра согласилась дать показания полиции 17 августа. В отношении ещё шестерых выписан ордер на арест.

По данным тайского Агенства по противодействию отмыванию денег, биткоин всё чаще используется в изощрённых мошеннических схемах потому что транзакции в криптовалютах очень трудно отследить до момента обналичивания денег.