Зенит в меньшинстве обыграл "Рубин" и вернул себе лидерство в РПЛ

Победой для футбольного клуба "Зенит" завершился матч 3 тура чемпионата Российской премьер-лиги против "Рубина" 13 августа в Казани. Встреча завершилась со счётом 1:0 в пользу петербуржцев.

Единственный мяч забил нападающий Александр Ерохин на 78 минуте с передачи Артёма Дзюбы. Отметим, что в этот момент "Зенит" уже играл несколько минут в меньшинстве из-за удаления Далера Кузяева.

Таким образом, "Зенит" добыл третью победу в первых трех турах РПЛ и вернулся на первое место в турнирной таблице.

Следующий матч сине-бело-голубые проведут в рамках 3-го квалификационного раунда Лиги Европы против минского "Динамо" 16 августа в Петербурге, в котором команде Сергея Семака предстоит забить минимум пять голов для прохождения в следующий этап турнира.

В РПЛ следующим соперником "Зенита" станет "Урал" 19 августа в Петербурге.