Агента ФБР Питера Стрзока уволили из структуры за то, что он был против Трампа на выборах

Агент ФБР Питер Стрзок, который якобы планировал помешать избранию Трампа на пост президента, уволен из структуры. Об этом 13 августа сообщил его адвокат Айтан Гольман, передает The Washington Post.

«Это решение должно вызывать глубокую тревогу у всех американцев», — высказался юрист.

Гольман обвинил верхушку ФБР в «подчинении оказываемому давлению». По мнению Гольмана, решение об увольнении «не было основано на честной и независимой проверке фактов».

Сообщается, что ФБР избавилось от Стрзока, критиковавшего Трампа в личной переписке, за «нарушение правил бюро».

О том, что Стрзок якобы хочет помешать избранию Трампа, стало извсетно этим летом, когда в июне Минюст США опубликовал доклад генерального инспектора Майкла Хоровица. В нем упоминалась переписка агента ФБР со своей любовницей Лизой Пейдж, работавшей в ФБР юристом. В одном из сообщений она спросила Стрзока, действительно ли Трамп станет президентом. На что он ответил: «Нет, мы его остановим».

Позднее Стрзок извинился за эти сообщения, отметив, что они отражали его личную позицию, которая не влияла на работу.

Стрзок участвовал в расследовании об использовании Хиллари Клинтон, бывшим госсекретарем США и кандидатом в президенты, частного почтового сервера, а также о вмешательстве России в американские выборы.