Рэпер Оксимирон поддержал Марию Мотузную из Барнаула и призвал выйти на пикет против дел за картинки и репосты

Рэпер Оксимирон призвал выйти на пикет против уголовных дел за репосты и оскорбление чувств верующих. Свое заявление он опубликовал 13 августа в твиттере. В своем посте он сделал ссылку на тред Марии Мотузной, которую судят в Барнауле за сохраненные картинки.

Тред Марии Мотузной, которую судят в Барнауле за сохраненные картинки:https://t.co/3BtSIl83Z7



Что я на эту тему думаю – в прикрепленных скринах. pic.twitter.com/5Lhv6GttYn — Oxxxymiron (@norimyxxxo) 13 августа 2018 г.

«Уровень несправедливости ситуации — запредельный, но она далеко не первая: по этим статьям в совокупности были осуждены и/или отбывают срок сотни человек совершенно разных взглядов, от исламистов до националистов, а также абсолютно случайные люди, не занимавшие на момент предъявления обвинения четкой политической или религиозной позиции», — написал Мирон Федоров.

Также рэпер отметил, что несколько сотен осужденных – небольшая цифра, если рассматривать ее в масштабе страны, «но этого достаточно, чтобы население в целом жило в страхе, потому что следующим осужденным может стать каждый», «каждая такая история является трагедией для осужденного или его близких», а «число осужденных растет».

Федоров призвал выйти на согласованный пикет «За свободный Интернет» в поддержку Мотузной и Маркина (против него барнаульским Центром «Э» также возбуждено дело), отметив, что акция пройдет в Барнауле 14 августа в 15:30. Также он подчеркнул, что заседание суда по делу Мотузной пройдет 15 августа в Барнауле в 15:00 и что его можно посетить. Один из самых популярных российских рэперов написал, что этот тот самый случай, когда он «не смог пройти мимо», хотя ему «не хотелось разбираться в чужой ситуации».

На заявление Оксимирона твиттер-сообщество отреагировало бурно. Многие начали стыдить рэпера за то, что он ввязался в политику. В хип-хоп среде это считается недопустимым. Мария Мотузная, в свою очередь, поблагодарила музыканта за поддержку.

Против 23-летний жительницы Барнаула Марии Мотузной возбуждено уголовное дело за мемы, которые девушка сохраняла в 2015 году. Благодаря описанию истории в твиттере, дело стало резонансным и привлекло внимание многих известных людей. Еще один житель Барнаула 19-летний Даниил Маркин также заинтересовал сотрудников Центра «Э» смешными картинками.