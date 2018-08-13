Финляндия попросила РФ о медпомощи Сенцову и освобождении украинских политзаключённых
Министр иностранных дел Финляндии Тимо Сойни 13 августа заявил, что ждёт от России скорых мер в отношении заключённого Олега Сенцова.
"Здоровье украинского режиссёра Олега Сенцова в тюрьме стремительно ухудшается. Мы ожидаем, что Россия обеспечит ему медицинкую помощь и освободит всех незаконно осуждённных граждан Украины", – цитирует слова Сойни в твиттере внешнеполитическое ведомство.
Напомним, акции в поддержку Сенцова проходили в Хельсинки, в том числе, во время саммита Владимира Путина и Дональда Трампа. Ранее, в июне, знаменитый финский режиссер Аки Каурисмяки и национальный комитет мира выступили организаторами показа фильма "Процесс" Аскольда Курова о Сенцове.
Справка:
Украинский режиссёр Олег Сенцов в 2015 году приговорён к 20 годам колонии строгого режима за подготовку теракта в Крыму и создание террористической группировки. Сенцов вину не признал и 14 мая 2018 объявил бессрочную голодовку в поддержку украинских политзаключенных, которую не прекратил до сих пор.
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