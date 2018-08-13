Экс-строители «Санкт-Петербург Арены» требуют со Смольного почти 5 млрд рублей

С исками к городскому комитету по строительству в арбитражный суд Петербурга обратились бывшие подрядчики стадиона на Крестовском острове. АО «Инжиниринговая корпорация «Трансстрой» требует с ведомства 2,15 млрд рублей, а ООО «Инжиниринговая корпорация "Трансстрой-СПб» – 2,64 млрд рублей. Информация об этом размещена на сайте Арбитражного суда.

По данным «Ведомостей», компании пытаются взыскать с города некомпенсированные затраты на строительство стадиона. Контракты с «Трансстроем» город перезаключил на обновленных условиях в 2013 – 2014 годах, после того, как было совершено масштабное перепроектирование арены. В июле 2016-го заказчик в лице комитета по строительству объявил о расторжении договоров, а уже в августе в качестве нового подрядчика представили «Метрострой», который получил 100%-й аванс, несколькими траншами на 5,3 млрд рублей.

То, что в «Инжиниринговой корпорации «Трансстрой» нацелены на судебные разбирательства со Смольным было известно еще в апреле этого года.

«Фонтанка» подробно писала о судебной войне, которую структуры «Трансстроя» пытаются вести на два фронта. В Петербурге они оспаривают законность расторжения договоров со стороны комитета по строительству, в Москве — законность их внесения в реестр недобросовестных поставщиков со стороны федеральной антимонопольной службы.