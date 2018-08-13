Европейский университет анонсировал приёмную кампанию

Вернувший образовательную лицензию Европейский университет готов принимать студентов. Об этом 12 августа «Фонтанке» сообщила глава аппарата ректора вуза Алла Самолётова.

По её словам, приемная кампания начнётся в ближайшую неделю, но рассчитана она только на магистратуру. Аспирантов в этом году пока не ждут. На подготовку к новому учебному году вузу потребуется немногим больше месяца: студентов ждут 1 октября.

Ранее прогнозы были менее оптимистичны. И только при сопутствии удачи начать учебный год планировали в ноябре. Как обещал Николай Вахтин, отчисленных из-за вузовских проблем, восстановят.

Предстоящая смена руководства на это решение повлиять не должна. С 1 сентября Вахтина в должности ректора сменит Вадим Волков. Он уточнил, что учебный процесс будет проходить в здании, купленном на торгах по соседству от дворца Кушелева-Безбородко (Малого Мраморного) на Гагаринской улице. Его университет лишили из-за пластиковых окон, установленных на объекте культурного наследия.

Европейский университет остался без образовательной лицензии после проверок в 2016 году. Вернуть её частный вуз, попечительским советом которого руководит Алексей Кудрин, смог только с четвёртой попытки. Приказ опубликован 10 августа. Всё это время профессорский состав не мог преподавать, но, как уточняют в заведении, творческим отпуском воспользовались плодотворно.