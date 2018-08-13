Мечты Смольного о Петербурге-2021: живи 77 лет, получай 81 тысячу

Зарплата петербуржцев обгонит нынешнюю московскую, а продолжительность жизни позволит пережить пенсионную реформу с большим запасом. Эти и другие достаточно оптимистичные оценки «Фонтанка» обнаружила в прогнозе развития города до 2021 года.

Роман Пименов/Интерпресс

В течение ближайших трех лет население города на Неве достигнет 5,5 млн человек, средняя зарплата работающих граждан - 81 тысячи рублей, а пенсионеры будут жить до 77 лет. Все в соответствии с указами Владимира Путина. И только прожиточный минимум, уровень безработицы и изношенности основных коммуникаций останется прежним.

В новом прогнозе социально-экономического развития Санкт-Петербурга на 2019-2021 годы, который опубликован на сайте городской администрации, есть три сценария развития событий. Консервативный – если город будет «плыть по течению» в условиях внешнеэкономической нестабильности и при низких темпах восстановления российской экономики. Самый позитивный — целевой, при котором Северная столица будет процветать в условиях стабилизации и существенного улучшения макроэкономической ситуации в стране. И базовый — что-то среднее.

По всем трем расчетам население Петербурга будет быстро расти — в основном, за счет мигрантов. По данным на май 2018 года в городе постоянно жили 5,369 млн человек – это на 62,9 тысяч больше, чем в мае 2017-го. Увеличение обусловлено миграционным приростом. Только за январь-март 2018 года в город приехали на работу более 10 тысяч человек. В условиях ожидаемого повышения темпов экономического роста, как считают чиновники, трудовых мигрантов будет все больше и за 2019-2021 годы прибавится 150 тысяч. То есть, по целевому варианту прогноза, население превысит 5,5 млн человек.

При этом, говорится в прогнозе, количество людей трудоспособного возраста сокращается, что обусловлено «как существенным демографическим спадом 90-х годов прошлого века, так и старением населения, в том числе в результате улучшения качества медицинской помощи и увеличения продолжительности жизни».

За последнее десятилетие, по данным чиновников, продолжительность жизни в Северной столице выросла с 70,3 лет в 2006 году до 75,45 в 2016 году. И сейчас в среднем для женщин это 78,4 года, а для мужчин – 69,8 лет. В среднем петербуржец живет на свете 74,4 года, – по этому показателю Петербург на седьмом месте в стране. И по всем трем вариантам прогноза ожидается, что к 2021 году продолжительность жизни достигнет небывалых доныне 77 лет.

При этом жить горожане станут не только дольше, но и богаче. И если в 2017 году доходы населения в абсолютном выражении составили 2,624 трлн рублей (плюс 1,1% по отношению к 2016-му), а основная часть расходовалась на поддержание текущего уровня жизни, то к 2021 году, по базовому варианту развития, они разбогатеют на 36,6% относительно 2017 года и заработают 3,5 трлн рублей. В основном – благодаря увеличению оплаты труда бюджетникам, «в рамках реализации «майских» указов президента Российской Федерации».

В 2017 году среднемесячная номинальная заработная плата в Петербурге составила, как посчитали в Смольном – 53740 рублей, что на 10,3% выше уровня 2016-го. По итогам 2018 года она, как уверены чиновники, вырастет еще на 10,3%, до 59275 рублей. А «майские» указы Путина ежегодно будут индексировать её на 8% и к 2021 году доведут 81299 рублей.

А вот прожиточный минимум за эти годы, надеются авторы прогноза, существенно не изменится. И если в 2017 году он составлял 10791 рубль, то 2021 году он по всем вариантам прогноза должен составить 12,5 тысяч. Безработица, по лучшему из прогнозов, в 2018 году останется на уровне 2016-го – 1,6%. А может и вырасти – до 1,8%. Общая протяженность автомобильных дорог с твердым покрытием, по самым оптимистичным оценкам, увеличится всего на 1,6%. А износ коммунальных сетей, который в 2017 году составил 46,1%, с учетом ограниченных финансовых ресурсов, даже в целевом варианте прогноза снизится к 2021 году лишь до 44,8% .

По мнению Алексея Коренева, аналитика «Финам», прогнозы Смольного очень оптимистичны и базируются на весьма благоприятном сценарии развития событий в течение ближайших нескольких лет. Встреча с суровой реальностью их подкорректирует.

– Как показывает даже опыт последний дней, когда на волне обсуждения нового пакета санкций обвалилась и национальная валюта, и биржевые индексы, ситуация может резко меняться в худшую сторону. Более того, в случае реализации нового пакета санкционных мер против России, положение в экономике может заметно ухудшится, что неизбежно скажется и на рынке труда, и на динамике доходов, так как значительная часть новых санкций со стороны Запада будут уже весьма болезненными для нас, – отметил он.

Эксперты, опрошенные «Фонтанкой», не верят в ежегодный 8-процентный рост зарплаты. Из данных, опубликованных ведущей консалтинговой компанией в сфере рекрутинга и управления Korn Ferry, следует, что зарплаты в России в 2018 год вырастут только на 7%. А учитывая поправку на инфляцию (4%), реальное увеличение доходов составит только 3%. Большинство опрошенных экспертами Korn Ferry компаний заложили в бюджет увеличение зарплаты не больше, чем на 4-6%. А треть опрошенных работодателей совсем не думали повышать их.

Вызывают вопросы и стартовые показатели расчета — получается, что средняя зарплата в 2018 году должна составлять в городе около 60 тысяч рублей. Хотя по данным портала HeadHunter она в первом полугодии 2018 года была 40 тысяч.

Средняя продолжительность жизни в 77 лет также, по мнению аналитиков, также предположение скорее из области фантастики – с началом обсуждаемого варианта пенсионной реформы россияне, наоборот, станут жить меньше.

– Сами по себе пенсионные реформы, предполагающие пока значительное увеличение возраста выхода на пенсию, но не предусматривающие масштабного улучшения в иных направлениях, существенно влияющих на здоровье, трудоспособность пожилых людей, способны скорее негативно сказаться на средней продолжительности жизни, – отметил Коренев. – До тех пор, пока в стране не будет создана «медицина пожилых», не будет кардинально улучшено медицинское обслуживание, пенсионная реформа в том виде, в каком она предложена, приведет к тому, что смертность людей «нового предпенсионного» возраста будет возрастать.

По оценке Юрия Гузова, первого замдекана экономического факультета СПбГУ, старшее поколение, которое выработало свой ресурс, в обычной ситуации потратило бы годы, которые его заставят работать, на лечение, а теперь этого делать не сможет. Так что продолжительность жизни и вовсе может снизиться до 70 лет.

Единственное, в чем точно не ошибся в прогнозах Смольный — это в приросте населения. Просто потому, что изначальные цифры, по мнению экспертов, занижены, а их корректировка — во власти городских чиновников.

– Примерно 500 тысяч жителей сейчас проживают на областной территории, примыкающей к городу: Кудрово, Девяткино, Горелово, город Южный, который строится с подачи Дмитрия Медведева. Вместе с ними речь идет скорее даже о 6 млн жителей к 2021 году, – отметил Юрий Гузов.

– Динамика прироста населения Санкт-Петербурга целиком и полностью будет зависеть от политики руководства города. Естественным приростом озвученной численности населения города за столь короткие сроки достичь невозможно. А темпы миграции находятся исключительно в руках власть предержащих, – отметил Коренев. – Если пустить в Петербург поток трудовых мигрантов, то при желании можно добиться и не таких показателей.

Илья Казаков, «Фонтанка.ру»