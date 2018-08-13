Шесть человек, в том числе дети, пострадали в ДТП с микроавтобусом на Мурманском шоссе

Серьёзное ДТП произошло вечером 13 августа в Волховском районе Ленинградской области.

Как сообщает отдел пропаганды УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленобласти, около 17:45 на 104-м километре федеральной автодороги «Кола», между деревнями Селиверстово и Кипуя, столкнулись встречные «Фольксваген Поло» и «Форд Транзит». «Транзит» от удара опрокинулся.

С различными травмами были госпитализированы шесть человек – 30-летний водитель микроавтобуса и пятеро из легковушки: 38-летний водитель, женщины 39 и 48 лет, мальчик 2008 года рождения (ему 9 или 10 лет) и девочка 2016 года рождения (ей 1 или 2 года).

«Скорые подъезжали, и спецмашины тушили. ГИБДД запускала реверс», – рассказывает Татьяна в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте».

На трассе образовалась пробка.

По факту ДТП проводится проверка.

Напомним, утром на автодороге Вологда – Новая Ладога, которая отходит от «Колы», в ДТП с двумя машинами погибли два человека, мужчина и мальчик. Женщина и два мальчика пострадали.