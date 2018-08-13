Шашлычниками с Медного всадника оказались городские скейтеры
Стали известны личности жителей Петербурга, решивших пожарить шашлык на Медном всаднике. Они причисляют себя к сообществу скейтеров.
Как стало известно «Фонтанке» 13 августа, в группе экстремалов-вандалов не последнюю роль играл 32-летний уроженец Омска Роман. Он позировал перед камерами туристов, стоя на постаменте Медного всадника. Роман любит рок, скейт и танцы, часто посещает музыкальный клуб на Конюшенной площади.
Компанию омичу составил 20-летний скейтер Иван, посвятивший свою молодость, если ориентироваться на соцсети, катанию на лонгборде. Многочисленные фото и видео из Instagram говорят о том, что он весьма преуспел в своем хобби.
А еще Иван любит странные занятия и задания на спор. В последней его «сторис» друзья молодого человека по очереди бьются головой о водосточную трубу на петербургской улице.
«Фонтанка» спросила Ивана и Романа о причинах восхождения на памятник Петру Первому, но ответа не дождалась.
Музей городской скульптуры считает акцию молодежи, поднявшей мангал на памятник, вандализмом. Полиция оштрафовала задержанных Ивана и Романа за мелкое хулиганство.
В городском комитете культуры «Фонтанке» сообщили, что памятник скейтеры не испортили. Инцидент случился в ночь на 5 августа.