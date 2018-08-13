Шашлычниками с Медного всадника оказались городские скейтеры

Стали известны личности жителей Петербурга, решивших пожарить шашлык на Медном всаднике. Они причисляют себя к сообществу скейтеров.

Как стало известно «Фонтанке» 13 августа, в группе экстремалов-вандалов не последнюю роль играл 32-летний уроженец Омска Роман. Он позировал перед камерами туристов, стоя на постаменте Медного всадника. Роман любит рок, скейт и танцы, часто посещает музыкальный клуб на Конюшенной площади.

Компанию омичу составил 20-летний скейтер Иван, посвятивший свою молодость, если ориентироваться на соцсети, катанию на лонгборде. Многочисленные фото и видео из Instagram говорят о том, что он весьма преуспел в своем хобби.

А еще Иван любит странные занятия и задания на спор. В последней его «сторис» друзья молодого человека по очереди бьются головой о водосточную трубу на петербургской улице.

«Фонтанка» спросила Ивана и Романа о причинах восхождения на памятник Петру Первому, но ответа не дождалась.

Музей городской скульптуры считает акцию молодежи, поднявшей мангал на памятник, вандализмом. Полиция оштрафовала задержанных Ивана и Романа за мелкое хулиганство.

В городском комитете культуры «Фонтанке» сообщили, что памятник скейтеры не испортили. Инцидент случился в ночь на 5 августа.