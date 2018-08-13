«Фонтанка» за 60 секунд – 13 августа

Понедельник, да еще и 13-е, август опять же: доллар уже 68. А в Петербурге сотрудники ГИБДД наконец-то принялись за расчистку велодорожек вдоль «Фонтанки» от припаркованных авто. Рейд не был бы таким результативным, если бы не журналисты.

В Бишкеке второй раз попытались убить петербургского бизнесмена, занимающегося консалтингом. Сам пострадавший говорит, что дело в корпоративном конфликте между его компанией и предприятием, выпускающим шпионское оборудование для российских спецслужб.

В следующем году налог на недвижимость будет выше – кадастровую стоимость пересчитали. Можно попробовать добиться пересчета, но помните: на это осталось 4 недели.

В Таджикистане при жесткой посадке вертолета погибли альпинисты из трех регионов России. Петербуржцев среди них нет, но у жительницы Северной столицы травма. А в Петербурге вертолетчик рискнул своей жизнью на ровном месте. В духе Чкалова он решился пролететь под мостом ЗСД. Наблюдателям трюк понравился, Росавиации – нет.

Город на Неве занял первое место по количеству людей с психическими расстройствами. Хорошие новости – стало меньше слабоумных, плохие новости – больше шизофреников.

Ну и последняя новость полна разочарования. В Новой Голландии секса нет. Так «Фонтанке» в центре развлечений и сказали: «Не занимаются, мы половых актов не наблюдали». Ну да, куда уж нам до Зарядья.